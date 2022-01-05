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Son dakika haberleri: Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

05.01.2022 16:03
Son dakika haberleri: Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

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Sakarya, Gözaltı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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