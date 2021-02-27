Son dakika haberleri: Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı
27.02.2021 12:17
Edinilen son dakika haberine göre Sakarya Valiliği, kent yüksek riskli grupta olduğu için 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimin kent genelinde şu an için başlamayacağını duyurdu.
Sakarya Valiliği, kent yüksek riskli grupta olduğu için 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimin kent genelinde şu an için başlamayacağını duyurdu.
Sakarya Valiliği, kentte yüz yüze eğitim için alınan karara ilişkin ayrıntıları açıkladı. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre şehir geneli için 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasının askıya alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin devam edeceği illerin Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 ayrı risk grubu oluşturularak belirleneceği ve 1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceği ifade edildi. - SAKARYA
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