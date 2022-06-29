Son dakika haberleri | Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: "Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: "Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor"

29.06.2022 01:17

Son dakika haberlerine göre Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: "Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor" "Cana bir şey olmadı en önemlisi bu, uyarılarla birlikte gerekli yerler tahliye edilmişti" Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yağışın ardından sular altında kalan mahallelerde...

Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: "Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor"

"Cana bir şey olmadı en önemlisi bu, uyarılarla birlikte gerekli yerler tahliye edilmişti"

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yağışın ardından sular altında kalan mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bütün ekiplerimiz sahada, gerekli müdahaleler yapılıyor. Çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Cana bir şey gelmedi en önemlisi bu. Uyarılar yapıldığı için zaten gerekli evler tahliye edilmişti" dedi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yağışla birlikte yükselen dereler su taşkınlarına sebep oldu. Demiraçma, Alandere ve Açmabaşı Mahallelerinde yollar, tarım arazileri, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji ekiplerinin uyarıları ile birlikte ekiplerde yaşanan taşkın öncesinde bölgeye giderek yapılan hazırlık ve alınan tedbirleri değerlendirmişti. Bununla birlikte bölgede riskli görülen birçok ev tahliye edilmişti. Sel öncesinde de bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaşanan taşkınlardan en fazla etkilenen Demiraçma ve Alandere Mahalleleri'ne geldi. Ekiplerin önceden tedbirli ve teyakkuzda olduğuna değinen Vali Kaldırım, bölgede önemli bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait ekipler ise bölgede su baskını yaşanan evlerde suların tahliye işlemleri ile sel esnasında çamur ve balçığın oluştuğu yolları iş makineleriyle temizliyor. Bölgede hazır bulunan AFAD ekipleri de mahsur kalan vatandaşları tahliye işlemlerini sürdürüyor. Sel sularından etkilenen yerlerde çalışmaların gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Önemli bir sıkıntımız yok"

Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bütün ekiplerimiz sahada, gerekli müdahaleler yapılıyor. Çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor, önemli bir sıkıntımız yok çok şükür. Cana bir şey gelmedi en önemlisi bu. Uyarılar yapıldığı için zaten gerekli evler tahliye edilmişti. Mal yönünden de gerekli çalışmalar sahada yapılıyor ve devam edecek. Bu akşamki yağışlar sonrasında iki mahallemizde sıkıntı gözüküyor ama dediğim gibi cana gelen bir şey yok. Öncesinde gerekli uyarılar yapılmıştı. AFAD tırımız, ekiplerimiz ve botlarımız hepsi buradaydı. Büyükşehir Belediyesi de zaten gerekli görevlendirmeleri yaptı. Alandere'de 10, Demiraçma'da da 10'a yakın evimizde su baskınları oldu ve onları da ekiplerimiz çözüyor. Vidanjörler, iş makineleri sevk edildi. Gece boyu ve yarın çalışmalarımız devam edecek. Tarım arazilerinde de sıkıntı var mı yok mu diye ekiplerimiz kontrolleri gerçekleştirecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: 'Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: "Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor" - Son Dakika
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