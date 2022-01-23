Son dakika haber: Karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika

Sakarya ve Düzce'de karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, kar topu oynadı, poşet, leğen ve tepsilerle kaydı.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren sürdüren yağış nedeniyle her yer beyaza büründü.

Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'na gelen çocuklar, naylon poşetlerle kaydı, aile ve arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen çocuklar, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı parkta karın keyfini çıkardı.

Öte yandan, kentin ana güzergahlarında belediye ekipleri, D-100 ve D-650 kara yollarında ise Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Sapanca ilçesinde de kar manzarası drone ile görüntülendi.

Düzce'de ise çocuklar, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Güzelbahçe Parkı'nda eğimli arazide poşet, leğen, tepsi ve şambrellerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Yetişkinlerin de eşlik ettiği çocuklar, karda eğlenerek tatilin keyfini yaşadı.