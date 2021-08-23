Son dakika haberleri! Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'na Kayseri damgası

18-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katılan Kayseri Çocuklar Muaythai Takımı 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile Kayseri'ye döndü.

Sakarya Zaferi anısına yapılan şampiyona programında Sakarya Zaferi'nin Gerçekleştiği Bölgede Zaferin nasıl kazanıldığı, Sakarya Zaferi'nin anlam ve önemi bölge gezdirilerek anlatıldı. Rehberler eşliğinde sporcular, antrenörler ile birlikte gezdi. Konu ile ilgili bilgiler veren Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Türkiye Muaythai Federasyonu yöneticilerimize ayrıca Bölge Başkanı Abdullah Soytürk'e şampiyona çerçevesinde çocuklarımızın milli bilincini geliştirmek adına yaptığı kültür programından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kafilede yer alan Antrenörlerimiz Şakir Kaymaz, Talip Şenolmuş, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Yücel Haspolat, Ümit Hançer, Adem Karakaş, Selim Küçük, İbrahim Mortas, Fatih Gencebay'a ve Kayserili Asbaşkanımız Halil Demir'e çok teşekkür ediyorum. Son olarak Kayserili hemşehrilerimize çocuklarının fiziki ve ruhsal gelişimleri için spora teşvik etmelerini ve şehrimizde hemen hemen bütün semtlerde kendilerine yakın olan spor kulüplerine emanet etmelerini rica ediyorum" dedi. Şampiyonada dereceye giren Kayserili sporcular şöyle;

Birinciler

Suna Kaymaz (Minik Bayan-42 kg)

Mert Güney (Yıldız Erkek- 38 kg)

Ahmet Akay Dalkıran(Yıldız Erkek- 44 kg)

Cemile Kartal ( Yıldız Bayan - +71 kg)

Ömer Haspolat ( Minik Erkek - 34 kg)

Raşit Kadir Yalçın( Minik Erkek - 42 kg)

İkinciler

Hamza Erciyes (Yıldız Erkek-56kg)

Berra Bilgin (Yıldız Bayan - 44 kg)

Azra Tosun (Yıldız Bayan - 63,5 kg)

İsmail Çakır ( Minik Erkek - 44 kg)

Döndü Beray Kandemir ( Minik Bayan - 54kg)

Üçüncüler

Esme Nur Ekinci ( Yıldız Bayan 32 kg)

Nisa Üçel ( Yıldız Bayan - 54 kg)

Ali Yılmaz ( Minik Erkek - 56 kg)

Beritan Görücü ( Minik Bayan -32 kg)

Onur Efe Derinyol (Yıldız Erkek- 58 kg)

Şükrü Çalık( Minik Erkek- 34 kg )

Erkek Waikuru

Yiğitcan Kaymaz-Üçüncü - KAYSERİ