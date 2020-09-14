Son dakika haberleri! SAKARYA Zanlının testi pozitif çıktı, polisler karantinaya alındı - Son Dakika

Zanlının testi pozitif çıktı, polisler karantinaya alındı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis, gözaltına aldıkları hırsızlık zanlısının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan U.K.?yi (42) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık raporu için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen U.K. tutuklandı. U.K. cezaevine konulurken, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca şahsı yakalayan, sorgulayan 6 polis memuru, tedbir maksadıyla karantina altına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu odasında da dezenfeksiyon yapıldığı öğrenildi.