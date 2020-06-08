Son dakika haberleri: Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi - Son Dakika

DÜNYADA sakin şehirler ağında yeralan Erzurum'un Uzundere ilçesinde kiraz mevsimi başladı.

Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış kentlerin birliğinden oluşan Cittaslow'a (sakin şehir) Mart 2016'da kabul edilen Uzundere, doğal güzelliklerinin yanısıra her türlü sebze ve meyvenin yetişmesiyle dikkat çekiyor.

Denizden yüksekliği yaklaşık 2 bin metre olan Erzurum'un Karadeniz 'e sınır ilçesi Uzundere'ye bağlı kırsal mahallelerde bugünlerde kiraz mevsimi başladı. Meyveciliğin giderek yaygınlaştığı ilçenin Balıklı Mahallesi'nde kurulan kiraz bahçesinde hasata başlayan vatandaşlar, Türkiye 'nin dört bir yanına pazarladıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle kurduğu kiraz bahçesinde hasat yapan Mustafa Güngör, ilçede meyveciliğin geliştiğini bildirdi. Ağaçlardan günde ortalama 200 kilograma yakın kiraz topladıklarını anlatan vatandaşlar, Uzundere'de yetişen kirazın büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Vatandaşlar, "Erzurum'da 'sebze ve meyve olmaz' diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her türlü sebze ve meyve olmaya başladı. Burada yetişen başta dut, kiraz olmak üzere meyveleri Bursa, İstanbul gibi büyük kentlere gönderiyoruz" dediler.