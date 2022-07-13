Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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