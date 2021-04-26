SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu

26.04.2021 09:28

Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu"Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum.

Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu

"Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız"

"Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz"

İskender GÜNGÖR - KÖLN/ DHA -

Almanya Bundesliga'da FC Köln ve U21 Alman Milli Futbol Takımı forması giyen Salih Özcan, bir süredir basında çıkan Türkiye'den bir takıma transfer olduğu söylentilerine açıklık getirdi. 9 yaşından beri FC Köln takımında oynayan ve bu sezon sonu kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum. Bu tekliflere şu an menajerlerim bakıyor. Ben kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız" dedi.

Disiplinli oluşu ve başarısından dolayı Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından 2018'de yılın en yetenekli U19 Milli oyuncusu seçilerek Fritz Walter altın madalyasını kazanan Salih Özcan, Türk basınında olduğu kadar Alman basınında da gündemde. Özcan'ın başta Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya futbol takımları olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk takımlarının da transfer gündeminde olduğu sürekli basında yer alıyor.

Özcan, Köln'deki baba evinde Türk basınından ilk kez Demirören Haber Ajansı'na ( DHA) açıklamalarda bulundu.

"KÖLN KURTARICISI" LAKABI İLE TANINIYOR

Köln'de futbolu kadar insani ilişkileri ile de örnek olarak gösterilen Salih Özcan, ortaokul yıllarında kendisinin bir başka özelliği ile tanınmasına sebep olan anısıyla başladığı röportajda ilk olarak şunları söyledi;

"15 yaşımdayken tramvayla sabah okuluma gidiyordum ve bir anda şoför ani frene bastı. Herkes tramvaydan indi. Panik içinde dışarıya çıktık, tramvayın altında kanlar içinde bir çocuk olduğunu gördüm. Hemen hiç düşünmeden tramvayın altına sürünerek girdim ve yaralı çocuğa ulaştım. Ambulans gelene kadar elimi kazazede çocuğun kafasının altında tutarak ona moral verdim. Okula geldiğimde beni her tarafı kanlar içinde gören öğretmenim şoka girmişti. Öğretmenime durumu ve ne olduğunu anlattığımda ondan sonra zaten olanlar oldu. Benimle gurur duyduğunu söyledi ve gazete manşetlerine ilk böyle düştüm. İsmimi de "KÖLN KURTARICISI" diye koydular."

Ailesiyle birlikte Köln'de yaşayan Özcan, sporcu bir aileden geldiğini ifade ederek, "Babam futbol dışında güreşi de tanıttı bize. 8 yaşımdan beri futbolun yanı sıra güreş de yapıyorum. Profesyonel futbolcu olmamda güreşin de faydasını gördüm. Sahada bunun avantajını kendimde hissediyorum. Gelecekte yetenekli futbol oynayan çocuklarımıza güreşi de yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

U15'ten bu yana Alman Milli Takımı'nda top koşturan Salih Özcan, "Almanya U21 ile Avrupa turnuvasında çeyrek finale katılma şansını buldunuz ve sende takımın önemli isimlerinden biriydin. Maçlar ve takımlar hakkında ne diyebilirsin?" şeklindeki soruya, "Grubumuzda en zoru Hollanda takımıydı, onlarla beraber oynadık. Sonra Macaristan maçını 3-0 aldık. Romanya ile 0-0 berabere kaldık. Gruptan ikinci olarak çıktık. Çeyrek finalde Danimarka ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

Türk derbilerini izlediğini sözlerine ekleyen Özcan, "Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz" dedi.

"Alman basını FC Köln'ün sizin kulüpte kalmanızı istediğini yazıyor, doğru mu?" şeklindeki soruya da yetenekli futbolcu, "Evet doğru. FC Köln, takımda kalmam ve sözleşmeyi uzatmak için sezon başında teklif yaptı. Ben de bu sezon sonuna kadar oynamak istedim. Takımım Köln bu sezon zorlu bir sezon geçiriyor. Maalesef altta oynuyoruz. Ama Leipzig'e karşı kazandık ve 3 puan bizim için iyi geldi. Kalan maçlarda da bunu başarmak istiyoruz" yanıtını verdi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?

Türk takımlarından teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine de Salih Özcan, "Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum. Bu tekliflere şu an ben bakmıyorum. O işlere menajerlerim bakıyor. Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız" açıklamasını yaptı.

SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu
SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu

Salih Özcan, Türkiye, Türk, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili ilk kez DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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