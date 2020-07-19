Son dakika haberleri... Salihli'de kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 bin 140 doldurulmuş makaron ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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