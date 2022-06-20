Son dakika haberleri | Salihli polisinden 'Torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Salihli polisinden 'Torbacı' operasyonu

20.06.2022 14:04
Son dakika haberleri | Salihli polisinden 'Torbacı' operasyonu

Son dakika haberleri... Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi'nde 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 parça halinde toplam 47.68 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 3 gram esrar, 1 adet aparat ve 10 bin 40 lira ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli M.Y. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Salihli polisinden 'Torbacı' operasyonu - Son Dakika

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