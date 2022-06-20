Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi'nde 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 parça halinde toplam 47.68 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 3 gram esrar, 1 adet aparat ve 10 bin 40 lira ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli M.Y. (29) gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Salihli polisinden 'Torbacı' operasyonu - Son Dakika

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