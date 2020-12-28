Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti - Son Dakika

Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti

28.12.2020 17:26
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti, System.String[]

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde hayatlarında ilk kez toprak kortta tenis öğrenen yöresel şalvar giyip poşu takan vatandaşlar, meydan okudukları sanatçı Hülya Avşar'a tenis maçı yapmak için çağrıda bulundu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde hayatlarında ilk kez toprak kortta tenis öğrenen yöresel şalvar giyip poşu takan vatandaşlar, meydan okudukları sanatçı Hülya Avşar'a tenis maçı yapmak için çağrıda bulundu.Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi. Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizildi. İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri ilk önce voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti. Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.ÖNCE UTANDILAR SONRA OYNADILARBeden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, ilk önce tenis kortu oluşturarak işe başladıklarını, daha sonra malzeme temin etmeye çalıştıklarını belirtti. İlk başlarda insanların tenise ön yargılı baktığını daha sonra bu algının kırıldığını anlatan Avcıbaşı, Pandemiden dolayı herkes köydeydi kimse dışarı çıkmıyordu, ilk başta bunu hoş karşılamazlar diye dönüşler aldım. Sosyal mesafeye uyan bir branştı, önce sahamızı oluşturduk, filemiz bile tenis filesi değil voleybol filesi, kendi imkanlarımızla imkansızlıklar içerisinde böyle birşey yapmaya çalıştık. Şimdi herkes bundan memnun kaldı, oynamaya başladılar. Köy yeri olduğu için kadınlar çekiniyor ve biraz utanıyor. Önce yaşlılar da bu duruma çok sıcak bakmıyorlardı yavaş yavaş izlemeye geldiler, sonra 'ben de biraz vurayım, raketi ben de kullanabilir miyim' diye başladılar, yaşlı nüfus da böyle böyle sahaya girdi, şu an onlar da oynuyorlar diye konuştu.HÜLYA AVŞAR'A MEYDAN OKUDULARHayatında ilk defa tenisle oynadığını ifade eden mahalle sakinleri önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri daha sonra tenis sporuna olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı maç yapmak için davet etti.

Yöresel şalvar ve poşuyla tenis oynamanın zevkli olduğunu belirten mahalle sakinlerinden İlyas Avcıbaşı, Pandemi döneminde insanlar sıkılınca biraz spora yöneldiler özellikle bu tenisi bayağı benimsediler ama ilk başta kortları yoktu. Yusuf hoca benden rica etti 'evinizin önündeki bahçe daha düz eğer müsade ederseniz orada bir kort kuralım' dediler, ben de 'olur' dedim. Onların o heveslerini ve arzularını görünce izin verdim. Bizim korta ve malzemeye ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olunursa seviniriz, saha düzgün olmadığı için çok iyi oynayamıyoruz dedi.


Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti
Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti

Hülya Avşar, Viranşehir, Sanatçı, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar?a maç daveti - Son Dakika


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