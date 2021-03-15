Son dakika haberleri: Saman balya makinesine sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Saman balya makinesine sıkışan köpek kurtarıldı
15.03.2021 17:38
Son dakika haberi: KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde kafası ve ön bacakları saman balya makinesine sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde kafası ve ön bacakları saman balya makinesine sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yahşihan ilçesindeki Güçen mevkiinde sokak köpeği, Avni Gülderen'e ait saman balya makinesine sıkıştı. Durumu fark eden Gülderen, köpeği kurtarmak istedi; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Gülderen, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.
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