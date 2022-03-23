Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

23.03.2022 16:10

Son dakika haber: BİNGÖL'de saman yüklü kamyonla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de saman yüklü kamyonla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Kargapazarı köyü Varto kavşağında meydana geldi. Karlıova'dan Erzurum'a seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 EF 162 plakalı saman yüklü kamyon, Kargapazarı'ndan Karlıova ilçesine seyir halindeki Yasin Özağın yönetimindeki 47 ABC 159 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün bir bölümü, kamyonun saman yüklü bölümünün altında kaldı.

KGYS kamerasına da yansıyan kazada, minibüs sürücüsü Yasin Özağın ile yolculardan Adem Çiftçi, Fevzi Sürmeli ve Mücahit Harmancı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAMAN YÜKLÜ KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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