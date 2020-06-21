Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor - Son Dakika

Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi.