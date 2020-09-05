Son dakika haberleri! Samandağ'daki orman yangını büyüyerek devam ediyor - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'ne alevler nedeniyle giriş yapılamazken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - HATAY