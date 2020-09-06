Son dakika haberleri: Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan ve sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangın sonrası ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce müdahale edilen yangını 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz ve 13 iş makinesi ile 300 kişilik personel söndürmeye çalıştı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın, çevredeki Yaylıca, Seldiren mahalleleri kırsalına da sıçradı. Seldiren Mahallesi'ne girişler, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı kişiler, bölgeden ayrıldı. Müdahaleler sayesinde alevler, yerleşim yerlerine sıçramadı. Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün sabah havadan müdahalenin etkisiyle büyük oranda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak.