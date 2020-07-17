Son dakika haberleri | Sammy Mejia emekliliğini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sammy Mejia emekliliğini açıkladı

Son dakika haberleri... Ülkemizde uzun yıllardır ter döken TOFAŞ'ın tecrübeli yıldızı Sammy Mejia, emeklilik kararı aldı.

Ülkemizde uzun yıllardır ter döken TOFAŞ'ın tecrübeli yıldızı Sammy Mejia, emeklilik kararı aldı.

Son olarak TOFAŞ Spor Kulübü forması giyen, uzun yıllardır da Türk basketbolunun gelişimine önemli katkılar sunan Sammy Mejia, 37 yaşında emeklilik kararı aldığını açıkladı. Yayımladığı veda metni ile aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdığını belirten Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Mejia, kariyeri boyunca kendisine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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Basketbola olan sevgisini de mesajında dile getiren Sammy Mejia, "Basketbol hep benim kalbimin merkezinde oldu. Bana unutulmaz eğlence ve acılar verdi. Kendimi bu oyun sayesinde öğrendim. Sevdiğim insanlarla birlikte seyahat edip, birlikte anıları paylaştım. Bir topun bütün bunları yapabileceğini kim bilebilirdi? Uzun uzun düşündükten sonra artık basketbolu bırakmam gerektiğine karar verdim. Basketbolu bırakırken yanımda götüreceğim o kadar çok şey var ki… Arkadaşlıklar, yükselişler, düşüşler, bana yardım eden insanlar. Teşekkürler basketbol… Birlikte oynadığım herkese, koçlara, menajerime, personele, hayatımda rol alan herkese teşekkürler. Beni veya rakip takımı destekleyen bütün seyircilere teşekkürler" ifadelerini paylaştı.

Ülkemize 2012-13 sezonunda Teksüt Bandırma (O zamanki adıyla Banvit) formasıyla adım atan Mejia, 2015-16 sezonundan bu yana ise TOFAŞ forması giyiyordu.

CSKA Moskova'nın EuroLeague tarihinde yer edinen efsanevi 2011-12 kadrosunda da kendisine yer bulan deneyimli oyuncu, kariyerinin son sezonunda Bursa ekibiyle toplam 30 maça çıkıp, maç başına 27.7 dakika parkede kalarak 13.4 sayı, 2.8 ribaund, 3.1 asist, 1.2 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.


Dominik Cumhuriyeti, Sammy Mejia, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:43 Kaynak: DHA

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