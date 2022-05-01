Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı

01.05.2022 13:46

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2'lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Samsun'daki kutlamalarda aracıyla bir kişiyi kasıtlı çarptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Süper Lig'de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2'lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Samsun'daki kutlamalarda aracıyla bir kişiyi kasıtlı çarptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Samsun'da taraftar sevinç konvoyu oluşturdu. Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşanırken, polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olaylar sırasında Trabzonsporlu taraftar olduğu ileri sürülen H.B.T.'nin (35) aracıyla Samsunspor taraftarlarından 17 yaşındaki F.P.'ye kasıtlı çapıp kaçtığı iddia edildi. Olaydan sonra kaçan araç sürücüsü H.B.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan Recep Tokur Polis Merkezinde ifadesi alınan H.B.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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