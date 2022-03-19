Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı

19.03.2022 11:36
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da zemindeki karı buza çeviren soğuk havadan etkilenen pazar esnafı tenekelerin içinde yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştı.

Samsun'da zemindeki karı buza çeviren soğuk havadan etkilenen pazar esnafı tenekelerin içinde yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştı.

Dün beyaz örtüye bürünen Samsun'da şehir merkezinde yer yer 15 santimetreyi bulan kar erimeye devam ederken soğuk havaysa etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle her yer buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle zeminde yaşanan buzlanma nedeniyle vatandaşlar bazı noktalarda yürümekte güçlük çekti. Gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı en çok da dışarıda çalışanları etkiledi. Ağabali Caddesi'nde kurulan Modern Pazar esnafı da soğuk havadan olumsuz etkilendi.

Pazarcılar buz tutan havada tezgahlarını kurarak müşteri bekledi. Soğuk havadan korunmak içinse teneke içinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bazısı getirdiği odun ve kömürü yakarken bazısıysa meyve sebze kasalarını parçalara ayırarak ateşe verdi.

Pazarcılar, soğuk havalardan dolayı oluşan buzlanmanın pazar yerine gelirken de kendilerini zorladığını ifade etti. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı
Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı

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Samsun, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Samsun buz tuttu, pazarcılar ateş yaktı - Son Dakika


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