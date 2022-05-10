Son dakika haberleri... Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

10.05.2022 20:02
Son dakika haberleri... Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da görev yaptığı ortaokulda 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen matematik öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da görev yaptığı ortaokulda 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen matematik öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. Matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.'nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'ndaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. İddiaya göre, öğretmen Z.K.'nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

"İftira atmaktadırlar"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öğretmen Z.K.'nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilince mesleğine geri döndüğü öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

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35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı Son dakika gündem: Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı Son dakika gündem: Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

matematik, Tekkeköy, Öğretmen, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika


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