Son dakika gündem: Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

11.10.2020 13:01
Son dakika gündem: Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberi... Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan bekçilere direnip Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu iddia edilen F.A. (26) ile Zafer Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polislere direnip Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen Ö.B.(42) Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi "Devlet büyüklerine hakaret" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

-İHA-

Son dakika gündem: Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Zafer Mahallesi, Cumhurbaşkanı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı - Son Dakika

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