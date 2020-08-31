Son dakika haberleri | Samsun'da, 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı (2)
Son dakika habere göre 2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'nda aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli'den H.Ç, Kemal Çetin ve Murat Çetin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'nda aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli'den H.Ç, Kemal Çetin ve Murat Çetin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden H.Ç. adli kontrolle serbest kalırken Kemal Çetin ve Murat Çetin tuttuklanarak cezaevine gönderildi.
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