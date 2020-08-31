2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'nda aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli'den H.Ç, Kemal Çetin ve Murat Çetin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden H.Ç. adli kontrolle serbest kalırken Kemal Çetin ve Murat Çetin tuttuklanarak cezaevine gönderildi.