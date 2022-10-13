Son dakika haberleri | Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

13.10.2022 16:08
Son dakika haberleri | Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen Valilik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Samsun'da düzenlenen Valilik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı, OMÜ Atatürk Kongre Merkezi'ndeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanında yürütülen çalışmaların çok önemli olduğunu, sağlık kenti Samsun'a sadece çevre illerden değil, yurt dışından da hastaların geldiğini söyledi.

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Dağlı, "Hastaneler ve sağlık sistemimiz canlı bir organizma sayılır. Çalışanlarımızın, karşısındaki kişi için empati yapması, ruh halini anlaması, hasta ve hasta yakınlarının da doktorları ve çalışanları iyi bir şekilde anlaması önemli bir etkenimizdir. Karşılıklı anlayış olmadığı zaman sağlıkta şiddet gibi hiç istemediğimiz olayları görmekteyiz." dedi.

Samsun'da sadece OMÜ değil, 17 devlet hastanesi, 8 farklı özel hastane, 2 farklı üniversite hastanesi ile sektöre yön verdiklerini dile getiren Dağlı, "Biz, sağlık alanında bölge ili sayılırız ve yaklaşık 6-7 ilimiz sağlık alanında tamamen Samsun'a, özellikle OMÜ'ye gelmekte. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve çevre illerimizden hasta nakli yapılıyor." diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Yavuz, "Pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Yeniden sağlıkla alakalı yatırımın, sağlıkla alakalı eğitimin sağlıkla alakalı özellikle teknolojinin ne kadar kullanılması gerektiğini öğrendik. Sadece teknoloji kullanımı değil, zamanın son derece değerli olduğunu bir kez daha öğrendik. Yani sağlık yönetiminde zaman son derece değerli. Dolayısıyla sağlıkla alakalı eğitimler de son derece değerli. Bu nedenle bu kongreyi ve bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenen, çevrim içi olarak da katılımın sağlandığı kongreye 8 ülkeden bilim insanları katılıyor.

15 Ekim'e kadar devam edecek kongrede çevrim içi poster ve bildiri sunumları da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Samsun'da '5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi' başladı - Son Dakika

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