Samsun'da içtiği alkolden zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği etil alkolden zehirlendiği ileri sürülen 60 yaşındaki S.B. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN