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Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti

12.12.2021 12:16
Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da içtiği alkolden zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da içtiği alkolden zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği etil alkolden zehirlendiği ileri sürülen 60 yaşındaki S.B. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Selahiye Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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