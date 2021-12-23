Samsun'un Canik ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Samet A'nın kullandığı 06 MIT 36 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
Devrilen otomobilde bulunan Çarşamba ilçesi Sahilköy Mahallesi Muhtarı Musa Karakaş (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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