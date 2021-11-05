Samsun'un Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan işçi, çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu.
Cayvar Mahallesi'nde bulunan beton santralinde çalışan Adem Bilir'den (28) haber alamayan arkadaşları, çevrede arama çalışması başlattı.
Bilir'i çakıl yıkama havuzunda hareketsiz bulan arkadaşları, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından otopsi için cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilir'in çakıl kırma makinesine kolunu kaptırdıktan sonra havuza düştüğü tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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