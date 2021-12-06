Son dakika haberleri! Samsun'da bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bin 596 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen T.A.'yı takibe aldı. Yapılan çalışmada şüpheli şahıs, Tekkeköy'ün 19 Mayıs Mahallesi'nde, araç içerisinde bin 596 kapsül sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN