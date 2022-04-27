Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

27.04.2022 22:52
Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun- Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana gelen kazada, namaz için evden çıkan Muzaffer Akkuş'a (72) yolun karşısına geçmek istediği sırada S.K. (34) idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muzaffer A'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Muzaffer Akkuş, Çarşamba, Samsun, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika


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