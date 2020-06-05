Son dakika haberleri | Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı - Son Dakika

Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

SAMSUN'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarını, açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, geçen hafta cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaate açıldı. Bu kapsamda 81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmaya başlandı. Samsun'da da normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak, 2'nci cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seccadelerini serip, ibadetlerini yaptı.

Kentte kalabalık cemaat cami çevresindeki sokakları doldurdu.