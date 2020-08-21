SAMSUN'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.