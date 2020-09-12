Samsun- Ankara kara yolu kent girişinde şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 'da uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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