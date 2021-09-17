Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 zanlıyı tespit etti. Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 zanlı, emniyetten salıverildi. Diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan kamu görevlisi Ö.C.T. ile A.İ. ve Y.I. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.