Son dakika haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.A'ya (46) ait eve, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Silahlı saldırıda aynı aileden A.A, N.A. (45) ve C.A. (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 21:35 - Kaynak: AA
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