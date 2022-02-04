Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Selma G. idaresindeki 55 LB 270 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık- Çarşamba kara yolu Şenpınar Mahallesi mevkisinde sollama yapmak isterken önünde seyreden Kadir C'nin kullandığı 55 HH 614 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada savrulup yoldan çıkan hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Ezgi G, Nildanur G. ve Elçin G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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