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Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

04.02.2022 16:06
Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Selma G. idaresindeki 55 LB 270 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık- Çarşamba kara yolu Şenpınar Mahallesi mevkisinde sollama yapmak isterken önünde seyreden Kadir C'nin kullandığı 55 HH 614 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulup yoldan çıkan hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Ezgi G, Nildanur G. ve Elçin G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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