Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

26.12.2020 21:57
Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Önder Büyük, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

20 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Büyük, yaşamını yitirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastane, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika


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