Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.
Bafra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Önder Büyük, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
20 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Büyük, yaşamını yitirdi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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