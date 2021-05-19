Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin uzun süren uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı ahşap eve sıçradı.

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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