Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti

09.07.2022 16:51
Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları uygulama sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Samsun'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları uygulama sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güvenli geçirmesi için İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, kara yollarında 24 saat esasına göre dron, radar ve mobil plaka tanıma sistemlerini kullanarak denetim yapıyor.

Denetim sırasında sürücüler ve ailelerinin bayramını kutlayan jandarma ekipleri, vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklarına da oyuncak verdi.

Denetime katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, sürücülere dikkatli olmaları konusunda ikazda bulundu.

Ersever, sürücülere özellikle araç kullanırken cep telefonu kullanmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Hatalı sollama yapılmamalı, uzun yolculuk esnasında sık sık mola verilmelidir. Araç içindeki tüm yolcular ise emniyet kemeri takmalıdır." dedi.

Bayram tatili boyunca denetimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti - Son Dakika
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