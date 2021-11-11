Son dakika haberleri! Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 22 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da jandarma tarafından 12 kilo kubar esrar ve 163 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 30 Ekim- 10 Kasım tarihleri arasında meydana gelen toplam 16 olayda, 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 12.010 gram kubar esrar maddesi, 163 kök kenevir bitkisi, 272 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 31 gram metamfetamin ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAMSUN