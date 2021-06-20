3.200.000 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirilerek 33 Şahıs Gözaltına Alınmıştır - Son Dakika

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; 17. 06. 2021-20. 06. 2021 tarihleri arasında Samsun ili Ladik, Atakum, İlkadım, Terme, Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçeleri, Amasya İli Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri, Tokat il Merkezi ile Zile ilçesi ve Çorum il merkezinde 33 şahsa yönelik çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine Dair Kanunlara muhalefet suçundan yapılan arama neticesinde:

3. 200. 000 adet Bandrolsüz Makaron 63. 000 adet Bandrolsüz Dolu Makaron 254 kilogram Kıyılmış Tütün 30 kilogram Kıyılmış Pipo Tütünü 26 adet Kesilmiş Tütün Bandrolü 350 adet Tütün Sarma Kağıdı 2. 000 adet Kilitli Poşet ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 33 şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.