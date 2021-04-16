Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor - Son Dakika

Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor

16.04.2021 16:50

Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Adalet Mahallesi 'kentsel gelişim' ile yeniden inşa edilecek" Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son...

Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Adalet Mahallesi 'kentsel gelişim' ile yeniden inşa edilecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son toplantısında görüşülen Adalet Mahallesi'nin 'kentsel gelişim' yöntemiyle yeniden inşa edilmesinin önünü açan madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığı'nda Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen toplam 40 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında maddelerin 3'ü oy çokluğu ile, 37'si ise oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

Toplantıda Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile madde üzerine konuşan Başkan Mustafa Demir, "Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, sanıyorum Türkiye'nin besi OSB kapsamında en güzel ve özel OSB'lerinden biri olacak. Orada enerji ve yem üretimleri de yapılacak. Yapılacak alan, gelişmeye ve geliştirmeye de müsait. Vezirköprü'de ayrıca bir OSB çalışmamız daha devam ediyor. Küçük sanayide proje aşamasına geldi. Havza Bekdigin ile de ilgili 10 bin dönüme çıkartılacak plan teklifi çalışması inşallah önümüzdeki ay meclis gündemine gelecek. Sanayi alanları üretiminde merkezdeki OSB'yi de şu anda en son görüş bakanlıktan yazılmak üzere. Geldiğinde müteşebbis heyetin ilanı gerçekleşecek" dedi.

"Adalet Mahallesi 'kentsel gelişim' ile yeniden inşa edilecek"

Adalet Mahallesi'nin yıllardır devam eden sorunun kentsel gelişim ile halledileceğini ifade eden Mustafa Demir, "Biz doku doku, mahalle mahalle çalışıyoruz. Adalet Mahallesi'ndeki konu çok uzun yıllardan beri bekleyen bir konu. Buranın bütün yerleşim ve kentsel tasarım çalışmaları yapıldı. Birkaç sefer ben de sorunlarını aldım. Alacağımız karar, dönüşüm için gerekli bir karar. Emsal artışı konusunda sıkıntı çıkmayacak. Bugün mesela yeni otoparklar inşa ediyoruz. Otoparkların plan notunda farkındaysanız parsel çözümü gibi ilave tedbirler var. Şehrin bulunduğu itibariyle giriş çıkışları kolay olan bir yerde bir de arka plan kapatmasının olmadığı bir yer. Oradaki çok önemli bir dokuyu aslında dönüştürecek, geliştirecek. Bir özellik de kentsel dönüşüm 3 cinstir. Ben 3 kategoriye arıyorum. Türkiye'de kentsel dönüşüm yasa tasarısını yapan biri olarak söylüyorum.1, 'kentsel dönüşüm' dediğimiz gerçek dönüşüm var. Bir noktadan başka bir yere dönüşen anlamında kullanılır. Bir de 'kentsel yenileme' vardır. Yıkıp, yapmaktır. 'Kentsel gelişim' ise Adalet Mahallesi'nde uyguladığımız şeydir. Kentsel gelişim ile bir mahalleyi yeniden mahalle olarak inşa ediyorsunuz. Oradaki sosyal doku ve diğer unsurlarını da içinde bulundurmak kaydıyla bunu yapıyorsunuz. Adalet Mahallesi kentsel gelişime müsait. Bir emsal artışı söz konusudur. Dönüşmek için de bu emsal artışı tam dönüşecek sınıra getiren bir plan uygulamasıdır. İnşallah alacağımız kararla birlikte müsterih olun, Adalet Mahallesi'nin de dönüşeceğine şahit olacaksınız" diye konuştu.

Öte yandan, Mayıs ayında yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılması kararlaştırıldı.

Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor
Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor
Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor
Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor - Son Dakika


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