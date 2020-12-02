SAMSUN'da koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tedbirler kapsamında hastanelerde yoğun bakım servislerinin yatak kapasiteleri de artırılıyor. Kentte vatandaşların büyük çoğunluğu ise maske takma kuralına uyuyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Samsun'da yetkililer yaptıkları çağrılar ile vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Vaka sayısının artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk artarken bir yandan da yoğun bakım servislerinin yatak kapasiteleri de artırılıyor. Kentte yapılan denetimlerle vatandaşlar kurullara uymaları konusunda da sık sık uyarılıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla vatandaşlar kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuluyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet etti.

SAMSUN VALİSİ'NDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRIVali Dağlı, "Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz. İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruz" dedi.'YAZA GÖRE ŞİMDİ İNSANLAR DAHA DİKKATLİ' İlkadım ilçesinde yaşayan Orhan Kol, "Bu iş yazın pek itina göstermedi. Eğlence yerleri mekanlar olsun. Bizim hatalarımız da oldu bu konuda. İnşallah biraz dikkat edersek kontrollü bir şekilde hijyen ve temizliğe bu işten 3-4 ay içerisinde kurtuluruz diye düşünüyorum. Yaz aylarına göre şimdi tedbirler konusunda insanlar biraz daha dikkatliler. Vakalar arttı havalar soğuduğu için artacağı belli bir şeydi. Aşı da devreye girerse inşallah yaza kadar biter diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.'MASKESİZ GELENLERİ UYARIYORUZ'Esnaf olan Hüseyin Kılıçarslan , "Tedbir alınması lazım ama bazı insanlar tedbir almıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayısı yüksek Samsun'da. Eskiden duyuyorduk 'Şurada varmış' diye. Şimdi eş, dost, akrabalarda görülmeye başladı. Salgın vaka çok var. Biz esnafın maske konusunda sürekli insanları ikaz ediyoruz. Maskesiz insanları iş yerine almıyoruz tartıştığımız insanlar bile oluyor. Hastanelerde çok doluluk oranı var" diye konuştu.'DEVLET TEDBİR ALIYOR AMA VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKIYOR'

Tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyleyen Hakan Kaya, "Yakın zamanda valimiz bir açıklama yaptı yoğun bakım olsun hastaneler olsun ilçelerle beraber baya bir sıkıntı var. Ama ben bunun insanlarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü tedbirlere uymuyoruz. Kendimizi değil yanımızdakileri de düşünmemiz lazım. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağında bile bin kişi ceza yiyorsa demek ki kimse kurullara uymuyor. Devletimiz tedbir alıyor ama insanlar sokağa çıkıyor. Hastanelere gittiğimiz zaman yakın arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız acı çekerek ölüyor. Tedbirlere insanların uyması lazım" dedi.