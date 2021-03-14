Son dakika haberleri! Samsun'da motorlu testereyle odun keserken boğazından yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Barış K'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

112 Acil Servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde Barış K. (22) bir evin bahçesinde motorlu testereyle odun kestiği sırada boynundan yaralandı.

Samsun 'un Canik ilçesinde motorlu testere ile odun kestiği sırada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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