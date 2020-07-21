Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beynice Mahallesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalyan Yaprakçı (52) idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada Dalyan Yaprakçı ve yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalyan Yaprakçı ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN