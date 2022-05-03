Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre U.(21) idaresindeki 80 ABE 973 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. 50 metre sürüklenerek elektrik direğine çarpan otomobil dere kenarına yuvarlanıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Emre U. ile Görkem D.(19), Volkan U.(38) ve Kaan G.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN