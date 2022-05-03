Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

03.05.2022 10:23
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberler... Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre U.(21) idaresindeki 80 ABE 973 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. 50 metre sürüklenerek elektrik direğine çarpan otomobil dere kenarına yuvarlanıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Emre U. ile Görkem D.(19), Volkan U.(38) ve Kaan G.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

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Çarşamba, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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