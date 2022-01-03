Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, Samsun yönüne giden Selami Y. (43) idaresindeki 52 LC 275 plakalı otomobil ile Enes C'nin (31) kullandığı 55 AEE 779 plakalı motosiklet çarpıştı
Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Tuğçenur C. (26) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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