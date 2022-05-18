Son dakika haberleri | Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

18.05.2022 09:23
Son dakika haberleri | Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

A.A'nın kullandığı 06 EE 0870 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Haluk Canışen'e (68) çarptı.

Ağır yaralanan Canışen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.A. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Otomobil, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

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