Samsun Büyükşehir Belediyesinin şehit anne ve babası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına mezar yerini ücretsiz tahsis edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapılan meclis toplantısında, şehit anne ve babası ile salgın döneminde koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık personeline Derecik, Kıranköy ve Asri mezarlıklarda ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Demir, salgın sürecinin başından itibaren mağdur olan hangi kesim varsa yanında yer aldıklarını söyledi.

Esnafa da desteklerinin sürdüğünü dile getiren Demir, "Ocak, şubat ve mart aylarında dolmuşlarımızdan hat bedelleri almıyoruz. Ayrıca Yabancılar Çarşısı esnafımızdan kapalı olduğu dönem için kira bedeli almayacağız. Hiçbir talebi geri çevirmedik. Tedbirlere da halkımızdan destek geldi. En kısa sürede normal hayatımıza dönmeyi Rabbim inşallah bizlere nasip eder." dedi.

Demir, Türkiye'deki kuraklıktan Samsun'un da etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çakmak Barajı'ndaki su miktarı bizi nisan ayına kadar götürebilir seviyedeydi. SASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu Hasan Uğurlu Barajı'ndan motopomplarla Samsun'un günlük ihtiyacının üçte biri kadar suyu Çakmak Barajı'na takviye ediyoruz. Yağmurun yağması ile 10 milyon metreküplük su bekliyoruz. Samsun'da inşallah kuraklıkla ilgili su sıkıntısı yaşanmayacak. Günlük 300 bin metreküplük su ihtiyacını sağlayacak yeni arıtma projemiz bitti. 2021 yılında ihale edeceğiz. Mevcut arıtma, 200 bin metreküptü, onun kapasitesini de 300 bine çıkaracağız. Türkiye'de yedekli arıtması olan tek il olacağız."

Samsunspor'un futbol şehitleri adına anıt

Mustafa Demir, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın anısına Millet Bahçesi'nde anıt yapıldığını, kazanın yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılacağını sözlerine ekledi.