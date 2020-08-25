Son dakika haberleri... Samsun'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

Son dakika haberleri: Samsun'da seyir halindeki tırda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Samsun'da seyir halindeki tırda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Adalar mevkisi Adalar Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Ordu'ya giden 15 PY 102 çekici, 15 PD 659 dorse plakalı seyir halindeki sunta yüklü tırın dorsesinin lastik kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Yoldan geçen araçların sürücüleri yangına söndürme tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 22:19

Kaynak: İHA

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