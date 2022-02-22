Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fuat Toraman'ın kullandığı 06 FV 0649 plakalı otomobilin motoru, İlkadım ilçesi Belediye Kavşağı'nda seyir halindeyken stop etti.
Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden Toraman, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki trafik polisleri, aracı iterek yol kenarına çıkardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan araçtaki yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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